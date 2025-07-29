Zelenskiy'e kapılar kapatıldı! AB'den Ukrayna'ya yolsuzluk freni:1,7 milyar dolarlık yardım durduruldu

Avrupa Komisyonu, Ukrayna yönetimine gönderdiği uyarı mektubunda, bu durumun devam etmesi halinde yardımların tamamen kesilebileceği uyarısında bulundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, Ukraynalı milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Ivanna Klympush-Tsintsadze, söz konusu uyarının gerçek olduğunu ve Brüksel kaynaklı bir belgeyle doğrulandığını açıkladı.

"TÜM YARDIMLAR KESİLEBİLİR"

AB Komisyonu, Ukrayna'da özellikle Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) siyasi müdahalelere karşı korunamaması durumunda, yalnızca bir kısmı değil, tüm yardımların dondurulacağını belirtti.

Komisyon, kurumların içinde "Rus etkisi" olduğuna dair bir kanıt olmadığını bildirirken, Kiev’in bu kurumlar üzerindeki baskısını “gerekçesiz ve riskli” buldu.

Tartışmalı yasal düzenlemeye karşı binlerce Ukraynalı sokaklara çıkarak NABU ve SAPO'nun bağımsız kalması çağrısında bulundu. Göstericiler, yolsuzluğun Rus işgaline karşı direnişi zayıflattığını savundu.

Tasarıya karşı çıkan isimler arasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yer aldı. Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye tasarıyı geri çekme çağrısında bulunarak, "yolsuzlukla mücadele" konusunun acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

IMF YARDIMI TEHLİKEDE

Kiev’in ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı 15,6 milyar dolarlık yardım programını sürdürebilmesi için Ekonomik Güvenlik Bürosu başkanını 1 Ağustos’a kadar ataması gerekiyor. Ancak Başkan Zelenskiy’nin, bu görev için önerilen Oleksandr Tsyvinskyi’yi reddetmesi üzerine makam hâlâ boş durumda.

AB VE IMF FONLARI RİSK ALTINDA

AB’nin Ukrayna için 2024'te devreye aldığı “Ukrayna Kolaylık Fonu” kapsamında yaklaşık 60 milyar dolarlık yardım planlanmıştı. Ancak Brüksel, geçen hafta içinde Kiev’in aceleyle geçirdiği düzenlemeyi eleştirerek fonların önemli bir kısmını askıya aldı.

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, "NABU ve SAPO gibi kurumların siyasi nüfuza açılması ciddi endişe veriyor" diyerek AB'nin tutumunun süreceğine işaret etti.

ZELENSKİY'DEN GERİ ADIM

Zelenskiy, ülke içi ve uluslararası baskıların ardından, kurumların bağımsızlığını korumaya yönelik yeni adımlar atılacağını duyurdu. Ancak ülke genelinde protestolar ve eleştiriler, 2022’den bu yana ilk büyük iç tepki hareketi olarak dikkat çekti.

Zelenskiy’nin reform sürecinde geri adım atıp atmayacağı ve AB yardımlarının yeniden serbest bırakılıp bırakılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.