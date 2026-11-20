Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna zirvesi öncesinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazetecilere konuşan Belçika Başbakanı Bart De Wever'a arkadan yaklaşarak sarıldı. Beklenmedik sürpriz karşısında şaşkınlığını esprili sözlerle dile getiren De Wever'ın tepkisi çevredekilere eğlenceli anlar yaşattı.

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Ukrayna'ya destek veren ülkelerin temsilcilerini bir araya getiren Berlin'deki uluslararası toplantı öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, basın mensuplarının sorularını cevaplayan Belçikalı mevkidaşı Bart De Wever'a sessizce yaklaşarak arkasından sarıldı. Ne olduğunu anlamaya çalışan De Wever, kısa süreli şaşkınlığın ardından verdiği cevapla çevresindekileri güldürdü.

Zirveye damga vuran anlar: Rama arkasından yaklaşıp öyle bir şey yaptı ki… Başbakanın tepkisi kahkahaya boğdu

ARKASINDAN YAKLAŞARAK ANİDEN SARILDI

19 Kasım'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı öncesinde yaşanan olay kameralara yansıdı. Gazetecilerle konuşmasını sürdüren De Wever, Rama'nın aniden kendisine sarılmasıyla bir anda arkasını döndü.

Zirveye damga vuran anlar: Rama arkasından yaklaşıp öyle bir şey yaptı ki… Başbakanın tepkisi kahkahaya boğdu

“BU KESİN ARNAVUT OLAN”

Belçika Başbakanı, bu beklenmedik hareketin ardından çevresindekilere dönerek, "Bu kesin Arnavut olan! O her zaman arkadan gelir" ifadelerini kullandı. De Wever'ın sözleri çevrede bulunanları güldürürken iki liderin samimi tavırları dikkat çekti.

Zirveye damga vuran anlar: Rama arkasından yaklaşıp öyle bir şey yaptı ki… Başbakanın tepkisi kahkahaya boğdu

İki başbakan arasında yaşanan eğlenceli anlar, toplantıyı takip eden basın mensuplarının kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi, Kiev yönetimine sağlanacak güvenlik garantileri ve Avrupa'nın güvenlik politikalarının ele alındığı zirve öncesinde yaşanan bu samimi diyalog, toplantının öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

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