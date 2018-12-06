Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik süresi düşecek mi, askerlik düşüyor mu, askerlik süresi düşecek mi, askerlik son dakika, askerlik süresi azalıyor mu? haberleri internette son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığına çevrildi. Bedelli askerliğin ardından çok fazla gündeme gelen 'askerlik süresi' ile ilgili genel bilgiler haberimizde. Bugüne dek hem mecliste hem de meclis dışında siyasilerin de oldukça gündeme getirdiği konu ile ilgili gelişmeler sizlerle. Tek tip askerlik ve askerlik süresi ile ilgili merak edilenlere ilgili Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir süre önce açıklamalarda bulunmuştu. Askerlik süresi düşecek mi?

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ? ASKERLİK DÜŞÜYOR MU? ASKERLİK SÜRESİ KISALIYOR MU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?

Bedelli askerlik sonrası gündeme gelen askerlik süresinin düşürülüp düşürülmeyeceği ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Basın mensupları tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a; "Tek tip askerlik tartışmalarıyla ilgili bir çalışma var mı?" şeklinde yönelttiği sorular karşısında yanıt verdi. Yeni askerlik sistemi hususunda açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın;

"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu...

Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten.

Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE ASKERLİK SÜRESİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Eylül aylında gerçekleşen görüşmelerde Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği konuşulan konular arasında yer aldığı söylenmişti.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor.

Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor.

Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

Son olarak 24 Ekim 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Bedelli askerlik şuana 672 306 gencimi elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi.

Dekontlarını teslim eden sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. İhtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirler alındı.

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimizi var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede cumhurbaşkanımıza takdim edeceği en kısa sürede. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.'' dedi.

BEDELLİ ASKERLİK 3. CELP DÖNEMİ BİRLİKLERİ BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.