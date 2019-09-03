Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterŞef Türkiye'de ilk eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı? Tüm detaylar haberimizde.

MASTER ŞEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyunu Kırmızı ve Mavi takım arasında yaşandı, dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

MASTER ŞEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'de yapılan yarışmalar sonrası ilk dokunulmazlığı Kırmızı takım yarışmacısı Suna kazandı.



MASTER ŞEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU, KİM ELENECEK?

Sevilen yarışmada ilk eleme adayı Ekin oldu. Yapılan oylama sonrası ise ikinci eleme adayı Eda oldu. Elenecek yarışmacı ise yarın belli olacak...





MASTER ŞEF TÜRKİYE'DEN İLK KİM ELENECEK?

Master Şef'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı oldu. Kırmızı takım arasında oynana Dokunulmazlık oyununu ise Suna kazandı. Suna eleme adayı olarak stratejik bir karar vererek Ekin'i seçti. Daha sonra takım arasında yapılan oylama sonucu en fazla oyu alaraka eleme adayı seçilen Eda oldu. Ekin ile Eda arasında bugün bir yarışma olacak ve içlerinden biri Master Şef'e veda edecek. Bakalım yarışmadan elenecek yarışmacı kim olacak?



MASTERCHEF'DE İLK HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, yarışmacılardan dört çeşit yemek istedi. İlk takım oyununda gruplar, bakla çorbası, perde pilavı, islim kebabı ve kompostodan oluşan menüyle jüri karşısına çıktı. TV8'de yayımlanan MasterChef'te Somer Şef, iki takımın yemeklerini değerlendirdikten sonra kazanan ekibi açıkladı. MasterChef Türkiye’nin ilk takım yarışını mavi takım kazandı.



MasterChef Ekin Ulaş kimdir? Masterşef Ekin nereli ve kaç yaşında? MasterChef Türkiye yarışmacıları belli oldu. Birçok elemeden geçen MasterChef adayları arasından 14 kişi 'MasterChef Türkiye'ye katılmaya hak kazandı. Masterşef Ekin Ulaş kimdir, MasterChef Ekin Ulaş kaç yaşında ve ne iş yapıyor gibi merak edilenlerin cevabı haberimizde.

MasterChef şef Türkiye yarışmacıları KİM KİMDİR? İşte Master şef yeni sezon yarışmacılar ve jüri üyeleri kimdir? Masterchef Şef Türkiye Yarışmacıları Kim Kimdir? Masterchef yeni sezonu başladı. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef 2019 yeni sezonuna başladı. Masterchef Türkiye heyecanlı bir giriş yaptı. Masterchef Türkiye şeflerinde bir değişiklik de yapıldı. Masterchef yarışmacıları tek tek seçiliyor. Kimisinin hikayesi göz yaşartırken kimisi de güldürüyor. Masterchef şef şefleri ve jüri üyeleri Masterchef yarışmacılarını özenle seçiyor. Bu sezon Master şef yarışmacıları kimler olacak? Değişen jüri üyesi dikkat çeken Master şef türkiye yarışmasında Master şef jüri üyeleri kimler, Masterchef yarışmacıları kim oldu, Masterchef yeni sezon jüri üyeleri ve yarışmacıları kim, Masterchef Şef Türkiye yarışmacıları kim kimdir?, Master Şef Yarışmacılar ve Jüri Üyeleri | Masterchef yeni sezon aramaları da yapılıyor. Biz de sizler için Master Şef Yarışmacılar ve Jüri Üyelerini derledik. İşte Masterchef Şef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? Master Şef Yarışmacılar ve Jüri Üyeleri...

MasterChef Yeni Sezon jüri üyeleri Kimler? | Master Şef yeni sezon jüri üyeleri KİM KİMDİR? MasterChef Türkiye geçen sezonun ilgiyle izlenen yemek yarışması olmuştu. Yeni sezonda da ekranlara geri dönüş yapan programda jüriye yeni bir isim dahil oldu. Peki MasterChef yeni sezon jüri üyeleri kimler? Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya kimdir? İşte MasterChef ile ilgili merak edilen detaylar...