Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, uzatılacak mı merakla bekleniyor ve yüz binlerce işveren ve çalışanın en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. İnternette bu ayın sonunda en çok araştırılan konuların başında KÇÖ uzatıldı mı, uzayacak mı geliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan yüz binlerce çalışan, ödeneğin yıl sonuna kadar uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. 21 Ağustos'ta sona eren KÇÖ, Ekim ayına uzatılmıştı. Peki son gelişmeler neler? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya dair kısa bir açıklamada bulunmuştu. İşte detaylar!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, UZAYACAK MI? (KÇÖ UZATILDI MI)

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı merakla bekleniyor. Covid-19 salgını döneminde işten çıkışları önlemek, vatandaşların mağdur olmamasını sağlamak ve zararı en aza indirgemek adına kısa çalışma ödeneği devreye sokulmuştu. KÇÖ ile birlikte yüz binlerce kişi işten ayrılmak zorunda kalmadan aldıkları ödenek ile birlikte işlerine devam etmişlerdi. Peki salgının tekrar yükselmeye başladığı dönemde kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Geçtiğimiz günlerde 'Ortak Paylaşım Forumu'na video konferansla katılan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği konusunda 'ihtiyaca göre uzatıyoruz' diyerek bu ay sonunda sona erecek olan ödeneğin uzatılması konusunda olumlu sinyal vermişti.

Bu açıklamadan sonra herhangi bir gelişme yaşanmadı. 26 Mart 2020'den başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldığı takdirde detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ)

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 30 HAZİRAN 2021'E KADAR UZATILABİLECEK

Geçtğimiz günlerde AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.