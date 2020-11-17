Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zigoma (Elmacık Kemiği) implantları hakkında bilgiler veren, Çene Cerrahisi ve İmplantoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın, “Zigoma (Elmacık Kemiği) implantları uygulaması için yeterli sağlamlıkta ve kalınlıkta kemiklerdir. Zigoma implantları, üst çene kemiğinde implant yapılamayacak ölçüde erime olan hastalarımıza önerdiğimiz bir tekniktir. 4,5-5 cm. uzunluğunda özel yapılmış implantlar kullanılarak uygulanan bu teknik ile çene kemikleri eriyen hastalarımızı sabit ve sağlıklı dişlere kavuşturabiliyoruz.

Zigoma (Elmacık Kemiği) implantları, normal implant uygulamalarına göre daha fazla bilgi ve deneyim gerektiren hassas bir tekniktir. Zigoma yöntemi, üst çenesinde yeterli kemiği olmayan, normal implant uygulaması yapılamayacak düzeyde kemik erimesi yaşayan hastalara yapılır. İşlem genellikle genel anestezi altında yapılsa da, bazı durumlarda lokal anestezi ile yapılabilir. Bu işlem, mutlaka bu konuda tecrübesi olan uzman çene Cerrahları tarafından uygulanmalıdır” diye konuştu.

Çene Kemiği Neden Erir?

İmplantoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın, şunları ifade etti: “

Diş çekimlerinden sonra boş kalan çene kemiği, zaman geçtikçe eriyebilir. Bu erime hızı, hastanın yaşına veya hastada var olan diş hastalıklarına bağlı olarak değişebilmektedir. Çene kemiğinin erimemesi için kemik üzerine yük binmesi gerekir. Normalde var olan dişin çekilmesinin ardından ortaya çıkan boşluk ve yük kaybı, çene kemiğinin erimesini hızlandırır. Gerçekleştirilen implant uygulaması ile bu erimenin önüne geçilebilir. Kist, tümör vb. oluşumlar, diş sıkma, diş gıcırdatma gibi alışkanlıklar da çene kemiğinin erimesine neden olabilir.” dedi.

Kaza, Diş Hastalıkları ve Çene Tümörleri de Sebep Oluyor...

İmplantoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın, " Zigoma (Elmacık Kemiği) implantlarını, diş çekimi veya çeşitli diş hastalıkları kaynaklı erimelerin tedavisinde kullanıyoruz. Ayrıca yaşanan kazalar sonucunda veya çene tümörü oluşumu gibi nedenlerle, üst çenesini kaybetmiş hastaların protez yapımı sırasında da destek olarak zigoma implantlarından yararlanabiliyoruz " ifadesinde bulundu.

Yöntem Yaşlı Hastaların Kurtarıcısı

Prof. Dr. Serhat Yalçın, “Bu yöntem ileri yaştaki hastalar için avantajları olan, ideal bir yöntem. Uzun süren tedavilerin yapılamayacağı, ileri derecede kemik erimesi bulunan yaşlı hastalara kolaylık sağlıyor. Uygulama süresinin eski yöntemlere kıyasla kısa olması da hastalar için motive edici bir tablo oluşturuyor” dedi.

Bunlara Dikkat!

Zigoma (Elmacık Kemiği) implantı tedavisi sonrasında hastaların dikkat etmesi gerekenler konusunda açıklama yapan Prof. Dr. Yalçın,

”Hastalara, normal implant uygulamasının ardından dikkat etmeleri gereken konuları detaylı olarak açıklıyoruz. Normal implant işleminin sonrasında önerdiğimiz her detay "Zigoma elmacık kemiği implantı" için de geçerlidir.

Hastalar uygulamadan sonra, diş hekimleri tarafından verilen ilaçları düzenli olarak kullanmalı ve birkaç gün boyunca sıcak besinlerden uzak durmalıdır.

Zigoma (Elmacık Kemiği) implantı yaptıran hastalara genellikle işlemden hemen sonra sabit geçici diş yapmakla bereber, geçici protez dönemlerinde hiç bir koşulda sert besinler yememeleri gerekir. Hastalar mutlaka yumuşak diyetle beslenmelidir. Bunun nedeni diş implantlarına gelen yükün azaltılmasıdır. Ancak, tedaviyi takiben 3 ay sonra yapılan kalıcı protezlerde normal besin tüketimine başlayabilirler.

Geçici protezlerde kırık oluşması durumunda, hastalar mutlaka diş hekimine gitmelidir. Kırık protezler, implant kaybına neden olabilir. Tüm bu uyarılara dikkat edildiği takdirde tedavi süreci kolaylaşacaktır.” yorumunda bulundu.



Ekonomik Avantaj Sağlıyor

Yalçın, “Zigoma (Elmacık Kemiği) implantı uygulaması sayesinde üst çenesinde ileri derece kemik kaybı olan hastalar, konforlu bir tedavi süreciyle sabit dişlere sahip olabilirler. Zigoma İmplant yöntemi, daha önce yeterli kemiği olmadığı için implant yaptıramayan hastalar için de kurtarıcı oldu.

Yöntem ile, kemik erimesi olan hastalara uzun sürebilen ve daha maliyetli olabilen yeni kemik oluşturma işlemlerine gerek duyulmuyor.

Her hastada var olan olan elmacık kemiklerine, implantlar yerleştirilerek hastalara sabit ve hızlı protezler yapılabiliyor” dedi.