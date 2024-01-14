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    19 milyonu aşkın öğrenci için son hafta

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 19 milyonu aşkın öğrenci okullardaki son haftaya girdi. Yoğun sınav ve ders temposunun ardından tatile girecek öğrenciler bu yıl ilk kez 'dönem sonu faaliyet haftası' düzenlenecek, ardından sömestr tatili için ders zili çalacak.

    19 milyonu aşkın öğrenci için son hafta
    Eğitim Haberleri  / Ajanslar

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 22 Ocak'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline başlayacak.

    Öğrenciler, yarıyıl tatili öncesi son derslerine 19 Ocak Cuma günü girecek. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk karneleri de 19 Ocak'ta verilecek.

    19 milyonu aşkın öğrenci için son hafta

    2 ŞUBAT'TA DERSBAŞI

    Yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.

    İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak. Ara tatilin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 

    19 milyonu aşkın öğrenci için son hafta

    SON HAFTA DERS YOK

    Yoğun sınav ve ders temposunun ardından tatile girecek öğrenciler için 15 tatil öncesi sevindirici açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. 

    MEB tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.

    19 milyonu aşkın öğrenci için son hafta

    Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterileceği de vurgulandı.

    19 milyonu aşkın öğrenci için son hafta

    EĞLENCELİ FAALİYETLER

    Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlandı. Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Ajanslar
    MebKarneSömestr
    Haberler > Eğitim > 19 milyonu aşkın öğrenci için son hafta
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