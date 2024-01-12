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    MEB’den milyonlarca öğrenciyi sevindirecek resmi açıklama geldi

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    MEB, bu yıl ilk kez yarı yıl tatilinden önceki son hafta ders işlenmeyeceğini belirterek, öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmeleri için program hazırladığını duyurdu.

    MEB’den milyonlarca öğrenciyi sevindirecek resmi açıklama geldi
    Gündem Haberleri

    İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

    Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlikler planlanacak.

    Dönemin son haftasında yapılacak etkinlikler, okul içinde hem öğretmenler hem de öğrencilerden oluşan heyet tarafından organize edilecek.

    Yapılan açıklamada; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacağı ve velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edildi.

    Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterileceği de vurgulandı.

    MEB’den milyonlarca öğrenciyi sevindirecek resmi açıklama geldi

    Düzenleyen:  - Gündem
    MebYarı Yıl TatiliDers
    Haberler > Gündem > MEB’den milyonlarca öğrenciyi sevindirecek resmi açıklama geldi
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