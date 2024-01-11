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    MSB ve MEB'den liselilere burs protokolü, asgari ücretin yüzde 30'u kadar...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında 9'uncu sınıf lise öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u oranında 9 ay boyunca burs verilecek.

    MSB ve MEB&#039;den liselilere burs protokolü, asgari ücretin yüzde 30&#039;u kadar...
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MSB ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında, başarı kriterleri ve kontenjana göre 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı tanınacağını bildirildi.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bakanlık arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bakanlık temsilcilerinin Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldiği belirtildi.

    Paylaşımda, Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) düzenledikleri toplantılarda aldıkları kararlar ve yapılacak işlemlerin protokol çerçevesinde görüşülerek değerlendirildiği ifade edildi.

    ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30 KADAR BURS

    Protokol kapsamındaki okulların 9'uncu sınıf öğrencilerinin başarı kriterlerine bağlı ve belirli kontenjan dahilinde burslu öğrenci kapsamına alındığı belirtilen paylaşımda, her öğrenciye asgari ücretin yüzde 30'u oranında Ocak 2024 tarihi itibarıyla ve 9 ay süresince aylık burs ödemesi yapılacağı bildirildi.

    Paylaşımda, burslu öğrencilerin bursluluk şartlarını koruyup okullarından mezun olmaları halinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmeleri konusunun müzakere edildiği aktarıldı.

    Toplantıların ikincisinin Nisan ayı içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılacağı kaydedildi.

     

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BursLiseMeb
    Haberler > Eğitim > MSB ve MEB'den liselilere burs protokolü, asgari ücretin yüzde 30'u kadar...
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