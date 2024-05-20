20 bin öğretmen için başvuru zamanı! 31 Mayıs’a kadar sürecek

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlayıp 31 Mayıs’ta bitecek.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor. 31 Mayıs’a kadar sürecek başvurular elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek. MEB yetkilileri “Yüzde 100 olan mülakat ağırlığı yüzde 50-50 oldu” diyerek yeni sistemi savunurken; bazı partiler, sendikalar ve öğretmen adayları “mülakat kaldırılacak sözü tutulmadı” diyerek tepki gösteriyor.

MÜLAKAT NASIL OLACAK?