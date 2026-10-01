OECD’nin 2026 eğitim raporunda Türkiye’nin öğretmen istihdamında OECD ortalamasının üzerinde olduğu ortaya çıktı. Türkiye, öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan 2 ülkeden biri olurken, genç öğretmen oranında da OECD ortalamasını geçti.

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OECD’nin Bir Bakışta Eğitim 2026 raporuna göre Türkiye, öğretmen istihdamında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.

Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan Güney Kore ile birlikte 2 OECD ülkesinden biri oldu.

2026 raporu: OECD’den Türkiye’ye öğretmen övgüsü

Öğretmenlerin yüzde 32’si 35 yaşın altında; OECD ortalaması yüzde 22. Öğretmen devamsızlığının öğrencilerin öğrenmesini olumsuz etkilediğini belirten okul müdürlerinin oranı Türkiye’de yüzde 6, OECD’de ise yüzde 27. Türkiye ayrıca son 10 yılda öğretmen maaşlarındaki artışta OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.

2026 raporu: OECD’den Türkiye’ye öğretmen övgüsü

Eğitim yatırımlarına ayrılan kaynak bakımından OECD ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye’de, bina, tesis, ekipman ve diğer yatırımlardan oluşan eğitim yatırımlarının toplam eğitim harcamaları içindeki payı yüzde 14 olurken OECD ortalamasında ise yüzde 9 olarak gerçekleştirildi.

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