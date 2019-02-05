Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki haftalık sömestir tatilinin sona ermesi ile 18 milyon öğrenci dün dersbaşı yaptı. Okulun ilk günü Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir araya gelerek “Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol” imzaladı. Mehmet Akif İnan İlkokulunda düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, yeni öğretim dönemine başlarken çocuklara başarılar dilemeye geldiklerini belirtti. Selçuk, öğrencilerle de bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptı.

EĞİTİM HİKÂYESİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ

Millî Eğitim Bakanı Selçuk “Bütün ekip arkadaşlarımız olarak, bütün öğretmenlerimiz, bütün okul yöneticilerimiz ve diğer yöneticilerimizle beraber Türkiye’nin eğitim hikâyesini birlikte yazmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Selçuk “İnşallah sağlıkla, mutluluk ve başarı ile yeni bir dönemi daha birlikte geçireceğiz. Bunun çok daha kaliteli olması için, çok daha yüksek standartlarla gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi için somut projelerimizi her ay peş peşe sunacağız. Ben bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize çok sağlıklı, sıhhatli bir sene temennisinde bulunuyorum” dedi.