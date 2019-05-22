Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi.
Liselere giriş sınavı (LGS) belgesi yayınlandı
22.05.2019 - 17:25 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek.
Etiketler : lgs,giriş,belge,
626440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/626440.aspx
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