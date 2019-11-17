Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitimin kanayan yarası: Yabancı dil... Okullardaki yabancı dil derslerinin süresinin yetersizliği ve eğitimin niteliği sorunun en büyük sebebi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “Yabancı dil eğitimi için yeni bir model planlıyoruz” dedi. Okullarda istediğini bulmayan binlerce insan özel kurslarla bu açığını kapatmaya çalışıyor. Ama bunda da başarılı olamıyoruz. İngilizce yeterliliğinde 88 ülke arasında 73. sırada yer alan ülkemizde bir yılda 250 bin öğrenci yabancı dil kurslarına gidiyor ve yaklaşık 300 milyon TL ödüyor. Hem vakit hem nakit harcıyoruz ama sonuç yine hüsran...

25 dil bilen Dilbilimci ve Yazar Emin Gulu ile Türkiye’nin yabancı dil sorununu konuştuk. Aslında dil öğrenmenin çok kolay olduğunu söyleyen Emin Gulu, bütün dillerin aynı olduğunu ve sadece iskeletinin anlaşılması gerektiğini savundu. Yapılan yanlışları anlatan Gulu şunları söyledi: Her yıl 300 milyon TL veriyoruz ama sonuçlar iç açıcı değil. Bu rakamların sadece yüzde 20’si yabancı dili öğrenebiliyor. İnsanlar herhangi bir şey öğrenmeye başladığında 10 gün içerisinde bir sonuç görmeliler ki kurslara devam etmek için istekleri olsun. Kurlar uzun sürüyor ve insanlar pes ediyor.

Bir dili bilmek için 2 bin kelime öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıca dil öğrenmede okuyarak öğrenmek olmaz. Önce kulakla duymak lazım.

İki şekilde dil öğreniyoruz. Biri doğal, diğeri de yapay şekilde. Doğal şekilde öğrenmek için dilin hâkim olduğu ortamda en az 5-6 yıl yaşamalısınız. Yapay şekilde öğrenmek ise iyi bir öğretmenden eğitim alındığı takdirde kolaylaşır. İlk dili öğrendiğiniz zaman ikinci, üçüncü dilleri öğrenmek daha kolay.