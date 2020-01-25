Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Çocuklarımızın geleceğini aydınlatan TEGV yaş gününü Pera Müzesinde düzenlediği organizasyonla kutladı. Kutlama törenine TEGV Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, gönüllüleri, çalışanları ve basın mensupları katıldı. Sorularımızı cevaplayan TEGV’in Genel Müdürü Sait Tosyalı şunları söyledi: Çocukların heyecanını, gözündeki ışıltıyı gördüğünüz zaman zaten her şey bambaşka bir anlama kavuşuyor. Yirmi beş yılda üç milyon çocuğun hayatına dokunduk. Uyguladığımız özgün eğitim modeli ile ilköğretim çağındaki çocuklarımızın yeteneklerini özgürce keşfetmelerini sağlıyoruz. 91 bini aşkın gönüllü ile 31 il ve 71 noktada ilköğretim çağındaki çocuklara okul sonrası ücretsiz eğitim desteği veriyoruz. Onları 21. yüzyıl öğrenme becerileri ile tanıştırıyoruz. Her yıl yüz binlerce çocuğumuzu Matematik, Fen, Sanat, Okuma Bilişim ve İngilizce ile buluşturuyor ve onlara hayat becerileri kazandırıyoruz. Çocuklarımızı nitelikli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Çocukları 21. yüzyılın gereksinimleri ile tanıştırıyoruz. Üç yılda bir stratejimizi gözden geçiriyoruz. Daha çok bağışçıya ulaşmak için yoğun mesai harcıyoruz.