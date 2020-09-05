Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Palandöken “Ülkemizde her sene eylül ayında yaklaşık 20 milyon öğrencinin okula başlamasıyla yıllık 15 milyar TL’lik okul alışverişi yapılarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanıyordu. Ancak bu yıl pandemi gölgesinde başlayan yeni eğitim-öğretim sezonunda piyasada beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Kırtasiyeci esnafımız başta olmak üzere okul araç gereçlerini satan hiçbir esnafımız okul alışverişlerinden umduğunu bulamadı” dedi. Vaka sayılarının son zamanlarda artması ve bazı illerde ek tedbirlerin hayata geçirilmesiyle okulların açılma tarihinin yeniden ertelenebileceğinin akıllara geldiğini kaydeden Palandöken, uzaktan eğitimde dersler online sürdürüldüğü için okul kıyafeti ve birçok araç gerece ihtiyaç duyulmadığının altını çizdi.