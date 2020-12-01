Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ertelendi

Açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;