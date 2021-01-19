Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19.01.2021 - 11:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1 öğretim üyesi alımı için ilan açıldı.
Etiketler : Beykent Üniversitesi,
761022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/761022.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER