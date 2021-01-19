Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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