Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
23.01.2021 - 09:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi, açık bulunan birimlerine 10 öğretim üyesi alacağını ilan etti.
Etiketler : yeditepe üniversitesi,
762027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/762027.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER