Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun 23, 25.  ve 26.  Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak. 5772   sayılı   Kanun   uyarınca   belirlenmiş   olan   Toros   Üniversitesi   Öğretim   Üyesi Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  yazılı  şartları  taşıyor  olmak. Eğitim  Öğretim  dili  İngilizce  olan  bölümlere  başvuracak  olan  adayların  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasına  İlişkin  Yönetmeliğin  8.  maddesinin  7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

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