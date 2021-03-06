Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
06.03.2021 - 09:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Etiketler : yeditepe üniversitesi,
772514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/772514.aspx
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