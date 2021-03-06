Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca üniversitenin belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor
06.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
772527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/772527.aspx
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