Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi-araştırma görevlisi alacak
06.03.2021 - 10:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi-araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstinye Üniversitesi,
772539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/772539.aspx
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