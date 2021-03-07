Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
07.03.2021 - 09:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Beykent Üniversitesi,
772747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/772747.aspx
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