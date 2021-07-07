Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan eğitim takviminde, 2021-2022 eğitim, öğretim yılı ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.

BİRİNCİ DÖNEM 6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM 7 ŞUBAT 2022'DE

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.

MEB'den öğrenci ve velilere 'eğitim takvimi' Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve veliler için "eğitim takvimi" hazırladı. Eğitim takviminde aileler ve çocuklar için oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçları yer alıyor.