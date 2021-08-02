Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve üniversitenin Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Pamukkale Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
02.08.2021 - 09:59 | Son Güncelleme: 02.08.2021 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : pamukkale üniversitesi,
798472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798472.aspx
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