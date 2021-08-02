Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine,15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına (şahsen veya posta yoluyla) eleman alınacak.
İstanbul Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
02.08.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 02.08.2021 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : istanbul üniversitesi,
798474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798474.aspx
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