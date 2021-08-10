Çokça tartışılan YKS baraj puanında değişikliği gidilmesi YÖK'ün önemli gündem maddelerinden biriydi. Bu doğrultuda çalışma başlatan Yüksek Öğretim Kurumu, sürecin sonuna geldi. Bitirilen çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün MHP Lideri Bahçeli, "Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız." dedi.
Lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtildi.
YGS baraj puanı yükseltildi YÖK, ön lisans, açıköğretim ön lisans ve lisans programları ile özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarına girişte kullanılan YGS baraj puanını 140'tan 150'ye çıkardı.