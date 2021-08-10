Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ilgili  maddeleri  ile  bu  Kanuna  dayanılarak  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı’nca  yayınlanan  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ve Çukurova Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir." denildi. 

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