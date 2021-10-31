Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.
Rekabet Kurumu Başkanlığı 60 Rekabet Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu
31.10.2021 - 16:37 | Son Güncelleme: 31.10.2021 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Rekabet Kurumu Başkanlığı, 60 Rekabet Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.
Etiketler : uzman yardımcısı,
808396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808396.aspx
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