Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

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