Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | ANKARA

Gelen eleştirilerin ardından bazı maddeler gündemden çıkartılırken, bazıları revize edildi. Yeni eklemeler de yapıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen komisyon üyeleri zaman zaman metinde yer alan maddeler üzerinde hararetli tartışmalara da girdi. 600’e yakın katılımcının yer aldığı şûra bugün sonra erecek. Şûrada oy çokluğuyla alınacak kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.

OY VERME HAKKI

Bu arada şûrada öğrenci ve öğretmenlere de oy verme hakkı tanındı. Ankara Yenimahalle Ayşe Tokur İlkokulu Müdür Yardımcısı Bahar Yakut Özek “Fikirlerimizi çok rahat ve demokratik bir ortamda komisyona iletebiliyoruz. Bu bizi çok mutlu etti” dedi.

Hatay Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Uğur Kantekin de şûraya yeni öneriler sunacaklarını, müfredata “gönül kodları” dersinin konulmasının da bunların arasında yer alacağını söyledi.

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Suheda Arslan ise öğretmenler aracılığıyla şûraya davet edildiklerini belirterek “Böyle kıymetli bir toplantı içinde aktif şekilde örgün öğrenimin içinde olan öğrencilerin söz hakkı sahibi olması kesinlikle çok önemli. Eğitim için söylediğimiz şeylere değer verilmesinden, dinlenilmesinden çok mutluyuz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Ana hedefimiz nitelikli eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar başarılı ve güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak her yatırım, eğitim sistemimizin başarısını doğrudan etkileyecektir" diyerek ana hedeflerinin her bir çocuğun nitelikli eğitime erişimini sağlamak olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğretmenlere tatil müjdesi Bakan Özer, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte, 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde öğretmenlere de izin vereceklerini duyurdu.