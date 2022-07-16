Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Son dönemde kamuoyunda sık sık gündeme gelen üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları konusunda kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı. İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiği öğrenildi. İlgili düzenlemenin hızlandırılarak 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne kadar tamamlanması gündemde...

Yapılan çalışmanın detayları pazartesi günü gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Bir yandan da Change.org’da gençlerin başlattığı “KYK Borçları Silinsin” kampanyası devam ediyor. Şu ana kadar 50 binden fazla imza atıldı. Kampanyayı yürüten Beyza Coşlu, gençler olarak devletten destek beklediklerinin söyleyerek “Kendim ve bütün öğrenci arkadaşlarım adına bunu başlattım. Kredi borçlarının silinmesini ya da uygun şartlarda yeniden yapılandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

8 milyonu aşkın öğrencinin yaklaşık olarak her yıl 1 milyon 200 bini kredi kullanıyor. Toplamda 5,5 milyon KYK borçlusu olduğu tahmin ediliyor, borç miktarı da 5,5 milyar lira. Borcundan dolayı birinci dereceden bir yakının evine icra gelen 400 bini aşmış öğrenci bulunuyor. 2018’de 1 milyon 171 bin, 2019’da 1 milyon 190 bin, 2020’de 1 milyon 172 bin, 2021’de ise1 milyon 32 öğrenci kredi kullandı. Üniversite öğrenimi süresince KYK, ihtiyacı olan gençlere burs ve kredi imkânı sağlıyor. Verilen bursların geri ödemesi yok ama kredi için durum farklı.

NASIL HESAPLANIYOR?

Kanuna göre öğrencilerin borçlarını, kredi alımının bittiği tarihten 2 yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. Borç tutarı, kredilerin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen miktara Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksindeki artışın ilave edilmesiyle hesaplanıyor. Son 11 yılda yükseköğrenim kredi borçları, 7 defa yeniden yapılandırma kapsamına alındı.

'HESAP'TA REVİZYON

TÜFE rakamı dikkate alınarak ana para üzerine faiz geliyor. Hesaplama yönteminin değiştirilmesi konuşuluyor. Ortaya çıkan yüksek miktarın daha makul daha ödenebilir bir rakama çekilebilmesi için bazı kanun değişiklikleri gerekiyor. Eğer bir kanun değişikliği yapılacaksa 1 Ekim’de Meclis’in açılması beklenecek.

PARTİLER NE DİYOR?

Siyasi partilerin kıskacında da KYK borçları var. CHP, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti, KYK kredilerinin ödenememesi durumunda getirilen faizlerin silineceğini söylüyor. HDP, TİP ile Saadet Partisi ise borçların tamamen silineceği vaadinde bulunuyor.

Cumhurbakanı Erdoğan'dan gençlere KYK borçları müjdesi! Kabine Toplantısını işaret etti Saraçhane'deki 15 Temmuz anma programında konuşan Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere KYK müjdesi verdi. İlk Kabine Toplantısına işaret eden Erdoğan, "Bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona kurban etmeyiz" diye konuştu.

KYK borçları silinecek mi? Çalışmalar tamam! Tarih belli oldu, gözler Erdoğan'da KYK borçları silinecek mi, KYK borçları ile ilgili son gelişmeler neler? Milyonların gözü kulağı KYK kredi borcu son dakika haberlerinde. Üniversite öğrencilerinin aldığı kredilerin geri ödemesinde kolaylık sağlanmasına yönelik çalışmalar gündemde. Son alınan bilgilere göre çalışmalar tamamlandı. Son gelişmelerin 18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka duyurulması bekleniyor.