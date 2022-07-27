Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite adayları için kritik tercih dönemi başladı. Son gün 5 Ağustos... Tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can anlattı. "Açıklanan sonuçlara göre adayların aldıkları puanlar adayları sevindirse de başarı sıralamaları bekledikleri gibi gelmedi" diyen Işıl Can şunları söyledi: Bu yıl soruların çoğunun geçen yıla göre kolay olması ortalamanın artmasına sebep oldu. Özellikle tercih sürecinde dikkatlerin çekileceği en önemli nokta üniversitelere girişten çok, üniversitelerin sağladığı kaliteli eğitim ve mesleki yeterliliği ölçmek adına yapılan çalışmaların neler olduğudur. Adaylar tercih listelerini oluştururken ilk olarak elde ettikleri puan ve başarı sıralamasından bağımsız ilgi, yetenek, kişilik özellikleri ve değerleri ile uyumlu olan tüm yıl boyunca hayal ettikleri, hedefledikleri bölümleri belirlemeli. Tercihlerde önemli olan istek sırasıdır. Tercih listesinde bulunan bir bölüme yerleştiğinde öğrenci mutlu olmalı. Öğrencinin gitmeyeceği üniversite ve bölüm, tercih listesine yazılmamalı.

SEKİZ KRİTERE DİKKAT EDİN!

Tercih yaparken başarı sıralamasının matematiksel olarak küçükten büyüğe sıralanması şartı aranmamalı. Bir bölümü daha üst sırada yazmak yerleşme ihtimalini artırmaz. Baraj uygulamasının kaldırılması ile, ilgili puan türünde puanı hesaplanan tüm adaylar için üniversiteye giriş kapıları kolayca aralanmış olsa da üniversite tercihini etkileyecek pek çok değişken bulunmaktadır. Tercih edilmesi düşünülen üniversitelerin uluslararası akademik standartlara uyumu, akademik kadrosu, bilime katkısı, sektörler ile olan bağlantısı, burs imkânları, değişim programları, kulüpleri ve sosyal yaşantısı, kampüs imkânları gibi pek çok kriter, tercihlerde göz önünde bulundurulmalı.

Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun “Üniversite seçimi yaparken uzman görüşü almak son derece önemli bir hâl aldı. Bu yıl rekabet yoğun olduğu için 24 tercih hakkının hepsini kullanın”