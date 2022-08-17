Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor
17.08.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 17.08.2022 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
897687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/897687.aspx
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