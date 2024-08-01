Açık liseye kayıtlar eylül ayında! Geçen sene çok tartışılmıştı

Çeşitli sebeplerle örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler, açık lise sistemi ile eğitimlerini tamamlıyor. Yeni kayıt dönemi için ailelerin gözü Millî Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamada...

Ara eleman değil aranan eleman oldular! Meslek liseleri için aileye teşvik

Ara eleman değil aranan eleman oldular! Meslek liseleri için aileye teşvik

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Edindiğimiz bilgilere göre kayıtların ağustos sonu eylül ayının başında başlaması bekleniyor. Halk eğitim merkezlerinde yapılan yeni kayıtlar için kimlik, 1 biyometrik fotoğraf, diploma veya tasdikname gerekiyor. e-Okul’da kaydı olanların ise evrak götürmesine gerek yok. Açık lise için gözler açıklanacak yeni kılavuzda.

MEB YENİ USUL VE ESASLAR BELİRLEMİŞTİ

Geçen sene büyük tartışmaların yaşanmasının ardından bakanlık açık liseye geçişlerle ilgili usul ve esasları belirlemişti. Buna göre; örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler, millî sporcular, şehit ve gazi çocukları, evde ve hastanede eğitim alanlar açık liseye geçebilecekler. Engelli veya özel gereksinim raporu olanlar; tutuklu ve hükümlüler, anne veya babası vefat edenler, hakkında koruma kararı verilenler veya koruyucu aile yanına yerleştirilenler, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim ve bakım tedbiri kararı verilenler; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalanlar açık liseye geçebiliyor.

AÇIK LİSEYE GEÇME HAKKINA SAHİP OLANLAR

Genelgede ayrıca “Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi yer alıyor. Bu maddeye göre talep edilmesi hâlinde açık liseye geçme hakkına sahip olanlar ise şöyle:

>>Sınıf tekrarına kalanlar.

>> Velisinin yeni ikametinin bulunduğu ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar.

>> Herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar.

>>Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenler.

>>Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’ân kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar.

>> Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl lisanslı olarak yarışmalara katılanlar; olimpik hazırlık ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar.

>>2023-2024 eğitim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanlar.