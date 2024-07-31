Ara eleman değil aranan eleman oldular! Meslek liseleri için aileye teşvik

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, birçok firmanın üretimini artırmak istemesine rağmen ara eleman bulunamadığı için kapasite artışına gitmediğine dikkati çekerek çocuklarını mesleki liselere gönderen ailelere ve öğrencilere teşvik verilmesi önerisinde bulundu.

İşverenlerin nitelikli eleman bulmakta en çok zorlandığı sektörlerin başında sanayi geliyor. Türkiye İş Kurumu İş Gücü Piyasası Araştırması’na (İPA) göre İstanbul’da, eleman temininde güçlük çekilen sektörlerin yüzde 43,2’sini imalat sanayii oluşturuyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, birçok firmanın üretimini artırmak istemesine rağmen ara eleman bulunamadığı için kapasite artışına gitmediğine dikkati çekti.

AİLELERE SOSYAL YARDIM ÖNERİSİ

Bu konudaki çalışmaları “ara eleman değil aranan eleman” olarak vurgulayan Bahçıvan, aileleri ve öğrencileri mesleki eğitime yakınlaştırmak ve talebi artırmak için maddi teşviklerin önemli olduğunu söyledi. Bahçıvan şunları kaydetti: "Bu doğrultuda çocuklarını mesleki eğitime yönlendiren ailelere eğitim süresince sosyal yardım sağlanması, meslek lisesindeki öğrencinin ilk yılından itibaren sosyal güvencesinin başlatılıp devlet tarafından ödenmesi, eğitim süresince burs verilmesi, mezun olduktan sonra kendi alanında çalışmak şartıyla belirli bir süre için vergi muafiyeti tanınması ve erkek öğrenciler için askerlik avantajı getirilmesi gibi teşvikleri MEB ile yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz. Sanayinin kapılarını öğrencilere açmak, onların son teknolojik gelişmelere tanıklık etmelerini sağlamak ve fabrikalarda uygulamalı eğitim vermek, mesleki eğitimi güçlendiren adımlar arasındadır."

"ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"

Bahçıvan, ara eleman konusunda “gelecek mesleki eğitimde” mottosuyla çalışmalar yaptıklarını belirterek “Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) ile 2019’dan itibaren yürüttüğümüz İSO MEİP Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi ile İstanbul’daki 44 meslek lisesinde 150’den fazla sanayicimizle kapsamlı, yenilikçi, katılımcı ve sonuç odaklı bir model oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Sanayi-okul iş birliklerinin, okullardaki istihdam odağını artırdığını ve istihdam oranlarının yaklaşık dört kat artmasına katkı sağladığını gördüklerini dile getiren Bahçıvan “Türkiye genelinde birçok alanda meslek lisesi mezunlarının alanında istihdam oranları yüzde 10’un altındayken, İSO MEİP okullarında bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 40’ı aştı. Bu da mesleki eğitim yolculuğumuzda doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. İSO olarak, bu modelin Türkiye geneline yaygınlaştırılması ve sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacının büyük ölçüde karşılanmasına katkıda bulunması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.