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Eğitim

Devamsızlığa karşı yeni adım atılıyor: Riskli öğrenciler takibe alınacak

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Devamsızlığa karşı yeni adım atılıyor: Riskli öğrenciler takibe alınacak
Başlık ResmiDevamsızlığa karşı yeni adım atılıyor: Riskli öğrenciler takibe alınacak

MEB, devamsızlığı azaltmak ve eğitimden kopma riski taşıyan öğrencileri okula kazandırmak için yeni bir takip mekanizması oluşturacak. 2027 programında okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve öğrenciler arasındaki başarı farklarının azaltılması da hedefleniyor.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okula devamsızlığı azaltmak ve eğitimden kopma riski taşıyan öğrencileri sistem içinde tutmak amacıyla yeni bir takip mekanizması oluşturacak.

Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri izlenecek, risklere karşı okul-aile iş birliğiyle önleyici tedbirler alınacak. Eğitim dışına çıkan çocukların yeniden okula kazandırılması için çalışmalar yürütülecek.

Devamsızlığa karşı yeni adım atılıyor: Riskli öğrenciler takibe alınacak
Başlık ResmiDevamsızlığa karşı yeni adım atılıyor: Riskli öğrenciler takibe alınacak

Mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi için hazırlanan il ve ilçe eylem planları da takip edilecek.

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması da hedefleniyor. Bu doğrultuda geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezinde ana sınıfı ve evde okul öncesi eğitim modelleri uygulanacak.

Devamsızlığa karşı yeni adım atılıyor: Riskli öğrenciler takibe alınacak
Başlık ResmiDevamsızlığa karşı yeni adım atılıyor: Riskli öğrenciler takibe alınacak

Ayrıca öğrenciler arasındaki başarı farklarının ve okulların nitelik farklılıklarının azaltılması için telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları izlenerek öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecek. İlkokul 3. sınıflarda uygulanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılandırılacak.

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