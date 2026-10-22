Doç. Dr. Yüksel: 120 milyon çalışan işini kaybedebilir

Sosyal Politika Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, 2030’a kadar 92 milyon işin ortadan kalkabileceğini belirterek yapay zekânın iş hayatını kökten değiştireceğini söyledi. Yüksel, gelecekte mesleklerden çok görevlerin değişeceğini vurgulayarak yapay zekâyı kullanabilenlerin öne çıkacağını ifade etti.

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Sosyal Politika Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, yapay zekânın iş hayatında köklü değişimlere yol açacağını belirterek “2030’a kadar 92 milyon iş ortadan kalkacak” dedi.

Sanayi Devrimi’nde makinelerin kas gücünün yerini aldığını, yapay zekânın ise zihinsel emeği etkilediğini belirten Yüksel, dünyadaki her dört işten birinin üretken yapay zekâdan etkilenebileceğini söyledi.

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Mesleklerin tamamen yok olmasından çok görevlerin değişeceğini vurgulayan Yüksel “Yapay zekâyı kullanmayı bilen öğretmen, doktor ve avukat, kullanmayanın yerini alacak” dedi.

Dünya Ekonomik Forumuna göre 2030’a kadar 170 milyon yeni iş oluşacak, 92 milyon iş ortadan kalkacak. Küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 60’ının yeniden eğitime ihtiyaç duyacağını belirten Yüksel, 120 milyonu aşkın çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Geleceğin temel sorununun beceri uçurumu olacağını söyledi. Yapay zekânın sekreterlik, veri girişi, muhasebe, çağrı merkezi ve içerik üretimi gibi rutin işleri tehdit ettiğini belirten Yüksel, kadın istihdamının yoğun olduğu alanlarda riskin daha ağır hissedilebileceğini kaydetti. Öğretmenlik, hemşirelik ve yaşlı bakımı gibi insan ilişkilerinin öne çıktığı mesleklerin ise önemini koruyacağını dile getirdi.

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