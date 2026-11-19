Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Türkiye, 89 üniversiteyle dünyanın en fazla temsil edilen ikinci ülkesi oldu. Dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına Türkiye'den 13 kurum girerken, Koç Üniversitesi ve ODTÜ ilk 100'de yer aldı. İşte dünya sıralamasına giren Türk üniversiteleri...

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nın sonuçlarını açıkladı.

Toplam 102 ülke ve bölgeden 1.058 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 89 üniversiteyle dünya ikincisi oldu. Listenin ilk sırasında ise 102 üniversiteyle Hindistan yer aldı.

Geçen yıl 82 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, bu yıl sayıyı 89'a yükseltti. İlk 200'e giren Türk üniversitesi sayısı da 12'den 13'e çıktı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den iki kurum ilk 100'de

TÜRKİYE'DEN 2 ÜNİVERSİTE DÜNYANIN İLK 100'ÜNDE

Sıralamada Koç Üniversitesi 48'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise 57'nci sırada yer alarak dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi.

Türkiye'den ilk 200'e giren 13 üniversitenin sıralaması şöyle:

Üniversite Dünya sıralaması Koç Üniversitesi 48 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 57 İstanbul Teknik Üniversitesi 101 Sabancı Üniversitesi 103 Boğaziçi Üniversitesi 108 Atatürk Üniversitesi 113 Erciyes Üniversitesi 134 Bilkent Üniversitesi 163 Gebze Teknik Üniversitesi 165 Akdeniz Üniversitesi 172 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 175 Yıldız Teknik Üniversitesi 189 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 195

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den iki kurum ilk 100'de

İLK 500'DE 38 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

THE sıralamasında Türkiye'den 38 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı. İlk 200'deki 13 üniversitenin ardından diğer kurumlar şu sıralama aralıklarında yer aldı:

201-250: Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.

251-300: Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

301-350: Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi.

351-400: Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi.

401-500: Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den iki kurum ilk 100'de

İKİ ÜNİVERSİTEDEN BÜYÜK YÜKSELİŞ

Sıralamada bazı Türk üniversitelerinin önceki yıla göre yükselişi dikkat çekti.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, geçen yıl bulunduğu 501-600 bandından 175'inci sıraya yükselerek ilk 200'e girdi.

Akdeniz Üniversitesi ise 251-300 bandından 172'nci sıraya çıktı.

İstinye Üniversitesi 401-500 bandından 251-300 bandına yükselirken, Ankara Üniversitesi 240'ıncı sıradan 236'ncı sıraya ilerledi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den iki kurum ilk 100'de

YÖK BAŞKANI'NDAN ÇİFT ANADAL AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünün artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Disiplinlerarası eğitim seçeneklerini genişlettiklerini ifade eden Özvar, "Öğrencilerimizin bir alanda uzmanlaşırken farklı disiplinlerden de bilgi ve beceri kazanabilmelerini sağlayacak modeller geliştiriyoruz" dedi.

Özvar, özellikle eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerinin çift anadal programlarına yönlendirilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Çift anadalın mevcut bir hak olduğunu vurgulayan Özvar, "Biz yeni bir hak oluşturmuyoruz, akademik başarısı yüksek öğrencilerimizin bu imkandan daha fazla yararlanmasını teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özvar, eczacılık öğrencilerinin mühendislik gibi farklı alanlarda da eğitim almasının mesleki üretkenliği artırabileceğini belirterek benzer imkânların diş hekimliği öğrencileri için de geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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