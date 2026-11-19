Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den iki kurum ilk 100'de
Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Türkiye, 89 üniversiteyle dünyanın en fazla temsil edilen ikinci ülkesi oldu. Dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına Türkiye'den 13 kurum girerken, Koç Üniversitesi ve ODTÜ ilk 100'de yer aldı. İşte dünya sıralamasına giren Türk üniversiteleri...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nın sonuçlarını açıkladı.
Toplam 102 ülke ve bölgeden 1.058 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 89 üniversiteyle dünya ikincisi oldu. Listenin ilk sırasında ise 102 üniversiteyle Hindistan yer aldı.
Geçen yıl 82 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, bu yıl sayıyı 89'a yükseltti. İlk 200'e giren Türk üniversitesi sayısı da 12'den 13'e çıktı.
TÜRKİYE'DEN 2 ÜNİVERSİTE DÜNYANIN İLK 100'ÜNDE
Sıralamada Koç Üniversitesi 48'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise 57'nci sırada yer alarak dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi.
Türkiye'den ilk 200'e giren 13 üniversitenin sıralaması şöyle:
|Üniversite
|Dünya sıralaması
|Koç Üniversitesi
|48
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|57
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|101
|Sabancı Üniversitesi
|103
|Boğaziçi Üniversitesi
|108
|Atatürk Üniversitesi
|113
|Erciyes Üniversitesi
|134
|Bilkent Üniversitesi
|163
|Gebze Teknik Üniversitesi
|165
|Akdeniz Üniversitesi
|172
|İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
|175
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|189
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
|195
İLK 500'DE 38 TÜRK ÜNİVERSİTESİ
THE sıralamasında Türkiye'den 38 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı. İlk 200'deki 13 üniversitenin ardından diğer kurumlar şu sıralama aralıklarında yer aldı:
201-250: Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.
251-300: Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
301-350: Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi.
351-400: Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi.
401-500: Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
İKİ ÜNİVERSİTEDEN BÜYÜK YÜKSELİŞ
Sıralamada bazı Türk üniversitelerinin önceki yıla göre yükselişi dikkat çekti.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, geçen yıl bulunduğu 501-600 bandından 175'inci sıraya yükselerek ilk 200'e girdi.
Akdeniz Üniversitesi ise 251-300 bandından 172'nci sıraya çıktı.
İstinye Üniversitesi 401-500 bandından 251-300 bandına yükselirken, Ankara Üniversitesi 240'ıncı sıradan 236'ncı sıraya ilerledi.
YÖK BAŞKANI'NDAN ÇİFT ANADAL AÇIKLAMASI
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünün artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Disiplinlerarası eğitim seçeneklerini genişlettiklerini ifade eden Özvar, "Öğrencilerimizin bir alanda uzmanlaşırken farklı disiplinlerden de bilgi ve beceri kazanabilmelerini sağlayacak modeller geliştiriyoruz" dedi.
Özvar, özellikle eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerinin çift anadal programlarına yönlendirilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Çift anadalın mevcut bir hak olduğunu vurgulayan Özvar, "Biz yeni bir hak oluşturmuyoruz, akademik başarısı yüksek öğrencilerimizin bu imkandan daha fazla yararlanmasını teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Özvar, eczacılık öğrencilerinin mühendislik gibi farklı alanlarda da eğitim almasının mesleki üretkenliği artırabileceğini belirterek benzer imkânların diş hekimliği öğrencileri için de geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.