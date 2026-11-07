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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiye'den 22 üniversite var

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiye'den 22 üniversite var
Başlık ResmiDünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiyeden 22 üniversite var

Üniversitelere ilişkin bilimsel yayın ve araştırma performansının değerlendirildiği CWTS Leiden Ranking 2026 listesi açıklandı. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi belirlenirken, Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi.

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Hollanda’daki Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan uluslararası üniversite sıralaması belli oldu.

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre Türkiye’den toplam 22 üniversite ilk 1000 içerisinde kendisine yer buldu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiyeden 22 üniversite var
Başlık ResmiDünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiyeden 22 üniversite var

TÜRKİYE’DEN 22 ÜNİVERSİTE İLK 1000’DE

Dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel yayın ve araştırma performanslarının değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 22 yükseköğretim kurumu ilk 1000’e girmeyi başardı.

Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi 225’inci, Hacettepe Üniversitesi 375’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 551’inci, Gazi Üniversitesi 573’üncü ve Ankara Üniversitesi 589’uncu sırada yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise dünya genelinde 997’nci sırada yer alarak uluslararası ölçekte değerlendirilen üniversiteler arasında ilk 1000’e girme başarısı gösterdi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiyeden 22 üniversite var
Başlık ResmiDünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Listede Türkiyeden 22 üniversite var

BİLİMSEL YAYIN VE ARAŞTIRMA PERFORMANSI ESAS ALINDI

CWTS Leiden Ranking, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren uluslararası sıralama sistemleri arasında yer alıyor. Üniversitelerin uluslararası bilimsel yayınlarının analiz edildiği sıralamada; bilimsel etki, araştırma iş birlikleri, açık erişim yayıncılık ve toplumsal cinsiyet çeşitliliği gibi göstergeler dikkate alınıyor.

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OMÜ, ULUSLARARASI AKADEMİK GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma, uluslararası akademik iş birlikleri ve nitelikli yayın üretimine yönelik çalışmalarını sürdüren Ondokuz Mayıs Üniversitesi, araştırma kapasitesini geliştirmeyi ve uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.
OMÜ, bilimsel üretkenliği ve araştırma odaklı yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeyde akademik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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