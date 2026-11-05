“YÖK’e aktarın” Sayıştay denetimde açık buldu

Sayıştay denetimlerinde, açık öğretim hizmeti veren bazı üniversitelerin döner sermaye gelir fazlalarının yüzde 80’ini YÖK’e aktarmadığı ortaya çıktı.

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Aktarımlarda aksaklık ve gecikmeler yaşandığı belirlendi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 2022 yılına ait 457 milyon 455 bin 191 liralık gelir fazlasını eksik aktardığı, tutarın ancak 2025 yılı denetimleri sonrasında tahsil edildiği tespit edildi.

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin ise 2025 yılında YÖK’e hiç aktarım yapmadığı ve gerekli mizan kayıtlarını göndermediği belirlendi. Denetim sonucunda tespit edilen 16 milyon 752 bin 256 liranın YÖK hesabına yatırılması sağlandı. Raporda, 2025 yılında açık öğretim hizmeti veren üniversitelerden YÖK’e toplam 2 milyar 457 milyon 104 bin 478 lira gelir fazlası aktarıldığı kaydedildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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