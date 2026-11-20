Eğitimde fırsat eşitliği için yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda dikkati çeken Darüşşafaka, dünyanın en iyi okulları arasında zirveye yerleşti. Halk oylamasında birinci seçilen kurum, organizasyon tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Türk okulu oldu.

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İngiltere merkezli T4 Education tarafından düzenlenen 2026 Dünyanın En İyi Okulu Ödülleri’nde Darüşşafaka Eğitim Kurumları önemli bir başarı elde etti. Beş farklı kategoride ilk 10’a giren toplam 50 okulun yarıştığı halk oylamasında dünya birincisi seçilen Darüşşafaka, “Toplumun Seçimi Ödülü”nün sahibi oldu. Kurum ayrıca “Zorlukların Üstesinden Gelme” kategorisinde dünyanın en iyi 3 okulu arasında yer aldı. 1863 yılında kurulan Darüşşafaka’nın uluslararası başarısında, eğitimde fırsat eşitliğini esas alan modeli belirleyici rol oynadı. Darüşşafaka’nın uluslararası değerlendirmede öne çıkan çalışmalarından biri, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirdiği eğitim modeli oldu. Depremden etkilenen 11 ilden 100 öğrenciye ek yatılı kontenjan açan kurum, şehirlerinden ayrılamayan çocuklar için de uzaktan eğitim programı oluşturdu. Darüşşafaka, 2023 ve 2024 yıllarında 200’ü tam burslu yatılı, 200’ü uzaktan eğitimde olmak üzere toplam 400 çocuğa destek sağladı. Artan ihtiyaç doğrultusunda yıllık yeni öğrenci kabulü de yaklaşık 120’den 220’ye yükseltildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç

“İLHAM ALINMALI”

T4 Education Kurucusu Vikas Pota, Darüşşafaka’nın başarısının dünyaya örnek olması gerektiğini belirterek “Dünyanın dört bir yanındaki liderler, okulunuzun başardıklarından ilham alarak harekete geçmeli. Darüşşafaka’nın öncülük ettiği yoldan artık tüm dünya ilerlemeli” dedi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka’nın hikâyesi, imkânları sınırlı çocukların doğru destekle neler başarabileceğinin hikâyesidir. Bu başarıyı ülkemize armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Ebru Arpacı

Genel Müdür Ebru Arpacı da ödülün fırsat eşitliği çalışmalarının dünya çapında takdir görmesi açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Ödül kazanan okullar, 16-17 Ocak 2027’de Londra’da düzenlenecek Dünya Okullar Zirvesi’nde deneyimlerini paylaşacak.

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