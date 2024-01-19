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    Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yarıyıl tatili bugün başlıyor. “Öğrencilere ev ödevi vermeyin” diyerek öğretmenlere seslenen Millî Eğitim Bakanlığı, çocuklara da “Spor ve sanat ile uğraşın” çağrısında bulundu.

    Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan &#039;ödev&#039; uyarısı
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Bugün başlayan ve 2 Şubat’a kadar sürecek yarıyıl tatilinde öğrencilerin evde nasıl vakit geçirmesi gerektiği, velilerin öncelikli problemlerin başında geliyor. Eğitim koçu Metanet Dalgül, yarıyıl tatilinin hem çocuklar hem de aileler için verimli bir şekilde geçirilmesi için tavsiyelerde bulundu.

    ÖPRETMENLERE ÖDEV UYARISI

    Öğrencilerin sömestri sabırsızlıkla beklediğine dikkat çeken Dalgül “Ara tatiller, öğrencilere zihnin odağını değiştirerek beyinlerini dinlendirmeleri için ayrılmış zaman dilimi. Maalesef okullarda tatil ödevi olarak çok fazla ödev veriliyor ve bu, öğrencileri oldukça yoruyor. Okula geri döndüklerinde ise bir güncelleme olmadan, dinlenmeden kaldığı yerden devam ettikleri için yeteri kadar derslere odaklanamıyorlar” dedi.

    Bu süreçte aile ile bol bol kaliteli vakit geçirmek gerektiğini belirten Dalgül “Aileyle vakit geçirmek için bazı mantık ve strateji oyunları, kelime oyunları oynayabilirler. Bu aktiviteler, aileyle iletişimi de besler” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TatilOkul
    Haberler > Eğitim > Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
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