Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı

19 Ocak 2024 07:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 07:47

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Bugün başlayan ve 2 Şubat’a kadar sürecek yarıyıl tatilinde öğrencilerin evde nasıl vakit geçirmesi gerektiği, velilerin öncelikli problemlerin başında geliyor. Eğitim koçu Metanet Dalgül, yarıyıl tatilinin hem çocuklar hem de aileler için verimli bir şekilde geçirilmesi için tavsiyelerde bulundu.

ÖPRETMENLERE ÖDEV UYARISI

Öğrencilerin sömestri sabırsızlıkla beklediğine dikkat çeken Dalgül “Ara tatiller, öğrencilere zihnin odağını değiştirerek beyinlerini dinlendirmeleri için ayrılmış zaman dilimi. Maalesef okullarda tatil ödevi olarak çok fazla ödev veriliyor ve bu, öğrencileri oldukça yoruyor. Okula geri döndüklerinde ise bir güncelleme olmadan, dinlenmeden kaldığı yerden devam ettikleri için yeteri kadar derslere odaklanamıyorlar” dedi.

Bu süreçte aile ile bol bol kaliteli vakit geçirmek gerektiğini belirten Dalgül “Aileyle vakit geçirmek için bazı mantık ve strateji oyunları, kelime oyunları oynayabilirler. Bu aktiviteler, aileyle iletişimi de besler” diye konuştu.