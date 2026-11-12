Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski millî sporculara stadyumlardan süresiz yararlanma hakkı tanıyacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bak, amatör kulüplere destekten öğrenci yurtlarına kadar birçok konuda da yeni hedefleri paylaştı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Eski millî sporcuların stadyumlardan yararlanabilmesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Bak, aktif spor hayatını sonlandıran ve belirli kriterleri karşılayan sporculara süresiz kart verilmesinin planlandığını söyledi.

KKTC’ye yönelik spor ambargosuna tepki gösteren Bak, Barcelona’nın adada kamp yapmasının engellendiğini, buna karşılık Türkiye’nin dört büyük kulübünün U15 takımlarını KKTC’ye götürerek turnuvaya katılmalarını sağladıklarını ifade etti.

Hedef 3 milyon gence istihdam

Amatör spor kulüplerine bu yıl 1,5 milyar liranın üzerinde destek verildiğini kaydeden Bak, gelecek yıl için 2,5 milyar liralık bütçe hedeflediklerini bildirdi.

GÜÇ Projesi kapsamında önümüzdeki 2,5-3 yılda 3 milyon gencin istihdam edilmesinin hedeflendiğini aktaran Bak, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik yatırımların da sürdüğünü belirtti. Bak, 2026 sonuna kadar tamamlanan ve kiralanan 29 yurdun hizmete açılacağını, ihale aşamasındaki yaklaşık 32 yurtla 34 bin kişilik kapasitenin daha sisteme kazandırılacağını söyledi.



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