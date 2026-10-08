İhlas Koleji'nde uluslararası öğrenme: Yabancı akranla İngilizce iletişim

İhlas Koleji öğrencileri, uluslararası bir öğrenme deneyimine imza atarak Avrupa’daki akranlarıyla buluşuyor.

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Düzenlenen “A Simple Day at School eTwinning Projesi” kapsamında öğrenciler okul ortamlarını ve günlük yaşantılarını yabancı dilde anlatma imkânı bulurken, Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılan akranlarıyla etkileşim kurarak fikir alışverişinde bulunuyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ, TEORİYİ PRATİĞE DÖKÜYOR”

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, uluslararası öğrenme deneyimlerinin, öğrencilerin gelişimindeki stratejik önemine dikkat çekerek “Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarıyla değil, küresel ölçekte kendilerini öz güvenle ifade edebilen, farklı kültürlerle empati ve iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz” dedi.

Genel Müdür Okur “Bu proje öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini teoriden pratiğe dönüştürürken, Avrupa’daki yaşıtlarıyla güçlü bir kültür köprüsü kurmalarını sağlıyor. İhlas Koleji olarak, yenilikçi ve uluslararası projelerle öğrencilerimizin ufkunu genişletmeye ve onları geleceğin dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Öğrenciler okullarını, okul hayatlarını ve günlük deneyimlerini İngilizce ifade ederek küresel bir eğitim ağında aktif rol alıyor.

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