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İşkenceye dayanamadı! İsrail'in hapsettiği Hamas lideri, hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İşkenceye dayanamadı! İsrail&#039;in hapsettiği Hamas lideri, hayatını kaybetti

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail hapishanesindeki tutuklu Hamas liderlerinden 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra'dan acı haber geldi. 30 Ekim'de tutuklandıktan sonra işkence gören ve tedaviden mahrum bırakılan Arra, sağlık durumunun kötüleşmesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Filistinli Esirler Derneği ve Filistin Esirler İşleri Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutuklu 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği duyuruldu. 

İŞKENCE GÖRDÜ

Arra'nın geçtiğimiz 30 Ekim'de tutuklandıktan sonra işkenceye maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail gözetiminde en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İşkenceye dayanamadı! İsrail'in hapsettiği Hamas lideri, hayatını kaybetti - 1. Resim

1990'DAN BU YANA BİRÇOK KEZ TUTUKLANDI

Öte yandan 1990'dan bu yana birçok kez tutuklanan Hamas liderlerinden Ebu Arra, evli ve 7 çocuk babasıydı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tubas'a bağlı Akkabe kasabasında ikamet eden Arra, yakın tıbbi gözetim gerektiren ciddi ve kronik sağlık sorunları olmasına rağmen 30 Ekim 2023'te yeniden tutuklanmıştı.

HAMAS'TAN BAŞSAĞLIĞI

Hamas Hareketinden yapılan açıklamada, Arra'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Lider ve tutuklu Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın vefatından dolayı yas tutuyoruz ve işgalcileri (İsrail'i), kasıtlı tıbbi ihmal yoluyla onun öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Hamas, bu menfur suçun işgalcilerin devam eden imha savaşı ve sistematik cinayetleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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