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KPSS alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

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KPSS alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Eğitim Haberleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2024-KPSS alan bilgisi oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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