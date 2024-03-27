Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara açıklık getirdi: ÇEDES şeffaf bir proje

Kurumsal şeffaf ve denetlenebilir bir proje olan ÇEDES, okul dışında yaparak, yaşayarak öğrenme odaklı değerler eğitimini kapsıyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Kamuoyunda tartışmalara yol açan, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) paydaşı olduğu “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” çerçevesinde yapılan çalışmalara yönelik MEB kaynakları, merak edilenleri cevapladı.

TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR

Projeye katılım zorunlu olmamakla birlikte, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak veli izin belgesiyle öğrenciler değerler kulübüne katılabiliyor.

DİB GÖREVLİLERİ SINIF İÇİ FAALİYETLERDE BULUNMUYOR

Projede kamuoyuna yansıtıldığı gibi DİB görevlilerinin sınıf içi faaliyetlerde bulunması söz konusu değil. Ayrıca DİB tarafından okullara herhangi bir atama yapılmıyor. Değerler kulübü öğretmeni için din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olma zorunluluğu bulunmuyor. Her branştan öğretmen değerler kulübünde yer alabiliyor. Proje çerçevesinde okullarda manevi danışman görevlendirilmesine yönelik herhangi bir şart söz konusu değil.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

Okullardaki öğretmenlerin yetersiz olduğu veya devre dışı bırakıldığı gerçeği yansıtmıyor.

Okul dışında yapılan etkinliklerde GSB ve DİB görevlisi değerler kulübü öğretmeni ile koordineli etkinlik planı yapıyor. ÇEDES ile huzurevi ve tarihî mekân ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Sportif müsabakalar tertip ediliyor. Böylece sosyal sorumluluklarını bilen, sanata ve spora yönelik ilgi ve yeteneklerini keşfeden, medeniyet değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünen, çağı yakalayan, millî, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerleri önemseyen, insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kurabilen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.