Öğrenciler en çok bu kentleri seviyorlar! Şehirlere üniversite notu verildi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) üniversitelerde öğrenim gören 40 bin kişi ile araştırma yaptı. Üniversite öğrenci başkentleri sıralamasında ilk üçte Eskişehir, Mersin ve Ankara yer aldı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2024 Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Depremin etkilediği 11 il dışındaki 70 ilde üniversitelerde öğrenim gören 40 bin kişi ile yapılan araştırmada öğrenciler, Türkiye’de 24 şehirde üniversite öğrenimi görmekten memnunlar. Buna karşın 41 kentte ise öğrenci memnuniyetsizliği bulunuyor. Üniversite öğrenci başkentleri sıralamasında ilk üçte Eskişehir, Mersin ve Ankara yer aldı.

3 REKTÖR ALTIN ÖDÜL

Öte yandan ÜniAr’ın, Türkiye’deki 200 üniversitede okuyan 50 bin 414 öğrencinin katılımıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (2024) da sonuçlandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, öğrencilerden Altın Ödül alan rektörler oldu.

Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 200 üniversiteden 94’ü, FF yani zayıf not alarak sınıfta kaldı. FF notuyla Esenyurt Üniversitesi öğrencilerden 198 puan alıp 200. oldu. Antalya Belek Üniversitesi 199’uncu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 210 puanla sondan üçüncü sırayı aldı.

Onları, Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi takip etti.