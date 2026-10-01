Öğrencilerin “Maldivlere geldik” paylaşımları sonrası KYK'ların röntgenini çektik: Yurt devrimi

Üniversite kayıtları tamamlandı. KYK yurtlarına başvuru süreci devam ediyor. Yedekte bekleyenler haftanın belirli günlerinde güncellenen listeleri bekliyor. Yurtlara yerleşen bazı öğrencilerin “Yurtta değil Maldivler’de gibiyim” paylaşımı artan konforu gözler önüne serdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuran binlerce öğrenci için süreç devam ediyor. Yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte asil listeden yerleşen öğrenciler kayıtlarını yaparken, yedek sırada bekleyen adaylar için yerleştirme işlemleri sürüyor. Öğrenciler, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sıralarını e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Son günlerde sosyal medyada öğrencilerin kaldıkları yurtları paylaşarak “Galiba bütün şansımı kullandım, yurtta değil Maldivler’de gibiyim” şeklindeki paylaşımları dikkat çekerken, KYK yurtlarında yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte son durumu mercek altına aldık.

Öğrencilerin “Maldivlere geldik” paylaşımları sonrası KYKların röntgenini çektik: Yurt devrimi

KYK yurtlarında öğrencilerin ödediği aylık ücret, yurt ve oda tipine göre değişiyor. Öğrencilerin ilk kayıt aşamasında ise gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ve kimlik ücretinden oluşan bir ödeme yapılıyor. Bakanlık, ilk kayıt ücretinin sabit olmadığını ve yerleşilen yurda göre değiştiğini belirtiyor.

GÜNLÜK 300 LİRA DESTEK

KYK yurtlarında kesin kayıtlı öğrencilere günlük 300 lira beslenme yardımı veriliyor. Bunun 110 lirası kahvaltı, 190 lirası ise akşam yemeği için kullanılıyor. Bakanlığın açıklamasına göre öğrenciler bu yardımdan kahvaltı ve akşam yemeğinde parmak izi sistemiyle yararlanıyor.

Öğrencilerin “Maldivlere geldik” paylaşımları sonrası KYKların röntgenini çektik: Yurt devrimi

YÜZDE 439'LUK ARTIŞ VAR

Bakanlığın verilerine göre 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182 bin 258 yatak kapasitesi bulunurken bugün 81 il, 271 ilçe ve KKTC’de 867 yurtta 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesine ulaşıldı. Bakanlık, 2002’den bu yana toplam yatak kapasitesinde yüzde 439 artış sağlandığını bildiriyor.

Yurt yatırımları da sürüyor. Bakanlığın daha önce açıkladığı verilere göre yapımı, ihale ve proje aşamasında bulunan yeni yurtlarla kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor. 2025 yılı sonunda yayımlanan Bakanlık verilerinde 35 yurdun yapımının sürdüğü, 21 yurdun ihale, 48 yurdun ise proje aşamasında olduğu belirtilmişti.

Öğrencilerin “Maldivlere geldik” paylaşımları sonrası KYKların röntgenini çektik: Yurt devrimi

YIKANMAK İÇİN SAAT YOK!

Bakanlık, KYK yurtlarının yalnızca barınma hizmeti sunmadığını; beslenme, güvenlik, hijyen, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da öğrencilere hizmet verdiğini belirtiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca yurtların geçmiş yıllara göre fiziki şartlarının iyileştirildiğini vurguluyor. Bakanlığın açıklamalarında, geçmişte sıcak suya belirli gün ve saatlerde erişilebildiği, banyo ve tuvaletlerin ortak kullanımda olduğu belirtilirken, bugün öğrencilerin oda ve yurt şartlarının daha kapsamlı hale getirildiği ifade ediliyor.

Öğrencilerin “Maldivlere geldik” paylaşımları sonrası KYKların röntgenini çektik: Yurt devrimi

Yurtlar yalnızca eğitim dönemlerinde değil, afet ve olağanüstü durumlarda da kullanılıyor. Bakanlık, pandemi, deprem, yangın ve sel gibi dönemlerde yurtlarda çok sayıda vatandaşın ağırlandığını belirtiyor.

EN ÇOK ŞİKAYET...

Konuştuğumuz öğrenciler, KYK yurtlarında en çok internet ve yemek konusunda sorun yaşadıklarını ifade etti. Öğrenciler, internet bağlantısının özellikle ders çalışmak, çevrim içi eğitimlere katılmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak açısından yetersiz kaldığını belirtirken, yemeklerde ise çeşit, kalite ve porsiyon konusunda şikâyetlerin öne çıktığını dile getirdi.

Böylece sosyal medyada son dönemde paylaşılan modern ve konforlu yurt görüntülerinin yanında, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştığı temel sorunlar da yeni eğitim öğretim döneminin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

627 BİNDEN FAZLA GENÇ YARARLANDI

Gençlere, yaz aylarında konaklama maliyeti olmadan Türkiye’nin 81 ilini gezme imkanı sunan SeyahatseverProjesi’nden son 5 yılda 628 bin 241 genç yararlandı.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala